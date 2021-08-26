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В Емельяновском районе 13-летняя девочка попала в ДТП

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Красноярск
11:30 26 Августа 2021
в красноярском крае, дтп, школьники
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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24 августа в Емельяновском районе «Тойота Карина» снесла дорожный знак и врезалась в  «Камаз». За рулём легковушки была 13-летняя девочка. Помимо школьницы в салоне находились её подруги 14-ти лет. Все девочки отделались ушибами и ссадинами.

Сотрудники ГИБДД установили, что за руль школьница села самостоятельно. Хозяйкой авто была мать девочки и в момент происшествия была на работе.

Госавтоинспекция проводит проверку. В отношении родителей ребенка собран и передан в отдел по делам несовершеннолетних материал по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

 

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