В Емельяновском районе 13-летняя девочка попала в ДТП

24 августа в Емельяновском районе «Тойота Карина» снесла дорожный знак и врезалась в «Камаз». За рулём легковушки была 13-летняя девочка. Помимо школьницы в салоне находились её подруги 14-ти лет. Все девочки отделались ушибами и ссадинами.

Сотрудники ГИБДД установили, что за руль школьница села самостоятельно. Хозяйкой авто была мать девочки и в момент происшествия была на работе.



Госавтоинспекция проводит проверку. В отношении родителей ребенка собран и передан в отдел по делам несовершеннолетних материал по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.