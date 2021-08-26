В условиях COVID-19 лучше не использовать комнатные кондиционеры в общественных местах

О том, что использование комнатных кондиционеров в общественных местах стоит свести к минимуму рассказал профессор Владимир Чуланов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России.
— С целью снижения риска распространения COVID-19 в магазинах, учреждениях культуры, образовательных, медицинских учреждениях, общественном транспорте и т.д. необходимо сводить к минимуму использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем), лучше использовать вентиляции, — отметил Владимир Чуланов.
Риск распространения заболевания связан с тем, что при работе такого кондиционера происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха. Соответственно это накапливает и распространяет в помещении мелкодисперсные частицы и высокие концентрации инфекционного аэрозоля в воздухе.
Снижает концентрацию вирусных частиц и риск заражения коронавирусной инфекцией регулярное проветривание помещений и использование естественной вентиляции.
Фото: admnvrsk.ru