В условиях COVID-19 лучше не использовать комнатные кондиционеры в общественных местах

О том, что использование комнатных кондиционеров в общественных местах стоит свести к минимуму рассказал профессор Владимир Чуланов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России.

— С целью снижения риска распространения COVID-19 в магазинах, учреждениях культуры, образовательных, медицинских учреждениях, общественном транспорте и т.д. необходимо сводить к минимуму использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем), лучше использовать вентиляции, — отметил Владимир Чуланов.

Риск распространения заболевания связан с тем, что при работе такого кондиционера происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха. Соответственно это накапливает и распространяет в помещении мелкодисперсные частицы и высокие концентрации инфекционного аэрозоля в воздухе.

Снижает концентрацию вирусных частиц и риск заражения коронавирусной инфекцией регулярное проветривание помещений и использование естественной вентиляции.

Фото: admnvrsk.ru