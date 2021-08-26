En+ Group продолжает развивать «Чистую энергию»

Благодаря En+ Group, основанной промышленником Олегом Дерипаска, в красноярском аэропорту появились станции зарядки для любых устройств, главное, чтобы был шнур или USB-порт. Для компании это первый опыт установки зарядных станций в общественных местах.

«Аэропорт выбран не случайно. Частенько здесь люди вынуждены проводить длительное время. Батарейки на современных гаджетах садятся быстро и, поскольку для многих девайсы – в первую очередь работа, а потом уже развлечение, то пункты подзарядки придутся весьма кстати. Чистая энергия En+ сделает пребывание пассажиров в аэропорту более комфортным», – рассказала пресс-секретарь КГЭС компании En+ Group Анастасия Осадчая.

Всего было установлено четыре таких станции: в залах первого и второго этажей, а также в зоне получения багажа.

Пока девайс заряжается, скоротать время можно за просмотром роликов о компании En+ Group, которые воспроизводятся на экране станции.

«Подобные устройства как правило всегда находят позитивный отклик у наших пассажиров и гостей – а их комфорт и удобство пребывания здесь – превыше всего. Здорово, что сами станции отлично вписались в наш интерьер, не занимают много места и приносят при этом пользу», – отметил начальник отдела внешних коммуникаций международного аэропорта Красноярск Дмитрий Тронин.

В компании не исключают появление таких устройств и в других городах присутствия En+ Group.

Фото: En+ Group