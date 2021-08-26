В Красноярске проходит Международный форум «Арктика – могущество России»

В Красноярске сегодня завершит свою работу Международный арктический экономический форум. В конференции принимают участие более 150 человек, среди них представители органов власти из 29 регионов России, крупного и малого бизнеса, а также делегаты от коренных малочисленных народов Севера.
В работе форума участвуют: член Совета Федерации Ольга Епифанова, Ван Юйи (Министерство экологии и окружающей среды Китайской Народной Республики), Васил Цанев (ZMM Bulgaria Holding), Рената Бибарсова (Министерство сельского хозяйства Российской Федерации), глава города Красноярска Сергей Еремин. Модератор конференции – президент ЦС ТПП Рафаэль Шагеев, представители торгово-промышленных палат стран Арктического региона, коренных и малочисленных народов Севера, органов власти Красноярского края, Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономного округа и многие другие.
Участники обсуждают актуальные вопросы, связанные с развитием арктических территорий, международным сотрудничеством, внедрением инноваций, развитием бизнеса и т.д.
На пленарном заседании выступил Сергей Ерёмин, мэр Красноярска. Он сказал о том, что Красноярск может претендовать на роль ведущего научного центра.
— Континентальный шлейф РФ в Арктики по оценкам экспертам содержит более 85,1 трлн кубометров горючего природного газа, 17,3 млрд тонн нефти, включая газовый конденсат — это является стратегическим резервом нашей страны, — отметил Вадим Чубаров, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. — По нашим сведениям, предприятия Новгородской области готовы поддержать развитие арктической зоны в части поставки уникального производственного оборудования, применяемого для контрольных работ, погружного насоса нефтедобывающей скважины, а также в испытании машин оборудования. Республика Мордовия готова участвовать в развитии арктической зоны путём снабжения инновационной современной продукции светотехнического, кабельного, производства силовой электроники, строительных материалов, а также экологически чистыми товарами пищевой промышленности и т.д. Это реальная кооперация и её нужно развивать. Торгово-промышленная палата готова выступать той площадкой, на базе которой можно обсуждать заказы, степень кооперации и т.д.
Мы привыкли к тому, что, как правило, добывают большое количество углеводородов крупнейшие энергетические компании, но мы забываем о том, что малый и средний бизнес должен активно участвовать в освоении Арктики. Мы готовы всячески поддерживать развитие малого и среднего бизнеса в арктической зоне.
Также нужно максимально привлекать инвестиции и развивать транспортную инфраструктуру в арктической зоне. У нас есть предложение развернуть концептуально нынешний подход, а именно инвестиционное развитие муниципальных образований Арктического региона и провести определённую инвентаризацию той переработки, которая уже имеет место быть на территории этих муниципальных регионов и посмотреть с точки зрения инвестиционной привлекательности насколько эти объекты или эти виды деятельности привлекают (охота, рыболовство, оленеводство, туризм). В создании программ развития производства глубокой переработки мы видим тоже большую перспективу и развитие.
Считаем необходимым следующие меры: по-прежнему субсидировать из федерального бюджета круглогодичные пассажирские, грузовые, региональные авиаперевозки, которые связывают региональные наёмные центры с поселениями, расположенными в труднодоступных и отдалённых местностях. Мы понимаем насколько это значимо. Также считаем необходимо разработать комплекс мер по расширению транспорта и доступности населённых пунктов, рассмотрев в том числе восстановление и развитие местных авиалиний и аэропортов для обеспечения пассажирских и грузовых авиаперевозок в труднодоступные районы, а также районы с ограниченными сроками завоза груза.
На территории арктической зоны РФ проживает 19 малочисленных народов, они изготовляют определённую товарную продукцию: пушнину, мясо диких животных, рыбу, древесные ресурсы и т.д., но в статистическую отчётность все эти добычи не укладываются. Мы предлагаем рассмотреть вопрос о самостоятельной форме хозяйствующего субъекта в виде представителей коренных малочисленных народов, которые занимаются экономической деятельностью, либо определённым образом адаптировать уже сейчас имеющиеся формы хозяйствования к их деятельности, чтобы вся работа, связанная с добычей и производством товарной продукции на территории арктической зоны вошла бы в легальный оборот, соответственно продукция бы становилась намного дороже. А всю ценность её я понимаю.
Развитие арктических территорий позволит создать значительный дополнительный потребительский спрос, это приведёт к повышению качества жизни населения Арктик, — добавил Вадим Чубаров.