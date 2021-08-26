В Красноярске проходит Международный форум «Арктика – могущество России»

В Красноярске сегодня завершит свою работу Международный арктический экономический форум. В конференции принимают участие более 150 человек, среди них представители органов власти из 29 регионов России, крупного и малого бизнеса, а также делегаты от коренных малочисленных народов Севера.

В работе форума участвуют: член Совета Федерации Ольга Епифанова, Ван Юйи (Министерство экологии и окружающей среды Китайской Народной Республики), Васил Цанев (ZMM Bulgaria Holding), Рената Бибарсова (Министерство сельского хозяйства Российской Федерации), глава города Красноярска Сергей Еремин. Модератор конференции – президент ЦС ТПП Рафаэль Шагеев, представители торгово-промышленных палат стран Арктического региона, коренных и малочисленных народов Севера, органов власти Красноярского края, Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономного округа и многие другие.

Участники обсуждают актуальные вопросы, связанные с развитием арктических территорий, международным сотрудничеством, внедрением инноваций, развитием бизнеса и т.д.

На пленарном заседании выступил Сергей Ерёмин, мэр Красноярска. Он сказал о том, что Красноярск может претендовать на роль ведущего научного центра.