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441 житель Красноярского края заболел коронавирусом

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Красноярск
10:03 26 Августа 2021
общество, вакцинация, заболевание
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На 25 августа под наблюдением врачей находятся 37 131 человек (+3 081 за сутки), снято с учёта 3 381 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 102 431 (+ 441 за сутки).

Всего вылечили 88 685 (+ 460 человек за сутки), 5 029 погибших (+ 18 за сутки). 

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 459 717 (+ 7 650 за последние сутки).

Привиты 1 компонентом — 760 963 человека, 2 компонентами — 637 725.

Сейчас нужно вакцинировать тех, кто ещё не поставил ни одного компонента вакцины, то есть первичная вакцинация — в приоритете. В крае планируется привить 1,3 миллиона человек. На данный момент вакцинированы 30 % от запланированного количества, сообщил Борис Немик.

Если говорить о ревакцинации, то её можно проводить через полгода после первой вакцинации.

Фото: © Кирилл Зыков / АГН «Москва»

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