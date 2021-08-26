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«Губернаторский контроль» проверит ремонт дороги Элита – Арейское – станция Кача

Главная Общество
Красноярск
09:31 26 Августа 2021
в красноярском крае, проверка, чиновники
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«Губернаторский контроль» проверит ремонт дороги «Элита – Арейское – станция Кача». До конца сентября планируется отремонтировать участок больше 10 километров. Все работы ведутся по по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Главные мероприятия которого курирует глава края Александр Усс.

Качество работы проверили министр транспорта края Константин Димитров и активисты ОНФ в рамках «Губернаторского контроля». Для общественников это первый выезд на объект дорожного ремонта в рамках проекта «Губернаторский контроль». Активисты проверили основные параметры дороги.

«Подобные встречи общественных контролёров с подрядчиками и заказчиками помогают гораздо быстрее, ещё до ввода объекта в эксплуатацию, устранить претензии к качеству», – рассказал Координатор проекта Дорожная инспекция ОНФ Евгений Рец.

Рабочие восстановят асфальт, отремонтируют обочины, съезды и водопропускные трубы. Установят металлические ограждения и знаки. В районе улицы Лесной появится новый приподнятый пешеходный переход, а шестой и седьмой километр трассы оборудуют знаками, отмечающими «зебру».

По оценкам специалистов, ремонт обойдётся в 92 млн рублей. Часть денег поступила из федерального бюджета, благодаря дополнительному финансированию нацпроекта. 

«Подрядчики работают ритмично, почти завершилась работа по нацпроекту на юге края. Ремонты идут без отставания от графика. С подрядчиками и заказчиками постоянно выезжаем на объекты и видим, что качество региональных дорог постоянно улучшается. Этому способствуют применяемые инновационные технологии. Плюс подрядчики привыкли к повышенному вниманию со стороны заказчика, министерства транспорта и общественников. Они не дают расслабиться», отметил министр транспорта Константин Димитров.

Сегодня по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» специалисты завершают работы на маршруте Красноярск – Енисейск в Емельяновском районе, на подъезде к Железногорску, на участке автодороги Саяны в Манском районе, а также, на подъезде к базе отдыха «Бузим». Всего в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в крае ремонтируют 69 объектов регионального и межмуниципального значения, это более 230 километров в 37 районах края. Объем финансирования – порядка 2,3 млрд рублей.

Общество / НОВОСТИ
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