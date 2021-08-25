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Жительница Красноярска вошла в список самых богатых женщин России

Главная Общество
Красноярск
19:25 25 Августа 2021
красноярск, светофор, магазины
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Предпринимательница из Красноярска стала одной из самых богатых женщин России. Речь идёт о Валентине Шнайдер, владелице сети дискаунтеров «Светофор». Сейчас ее семье принадлежат около 800 магазинов по всей стране, а также в Казахстане, Белоруссии и Китае.

В рейтинге богатейших россиянок Валентину Шнайдер обогнали владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (1,3 млрд долларов), предприниматель Елена Батурина (1,3 млрд), глава группы «Черкизово» Лидия Михайлова (1,3 млрд) и хозяйка «Лукойла» Екатерина Федун (900 млн долларов).

Свой бизнес Шнайдеры начали в 1994 году с торговли алкоголем. Первый «Светофор» открылся в 2009-ом году. Благодяря тому, что в магазине не было ни полок, ни прилавков, а товар продавали прямо из коробок, удалось снизить расходы и выручка росла лавинообразно.: сейчас годовую выручку торговой сети оценивают в выручкой в более чем 200 млрд рублей.

Фото: retail-loyalty.org

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