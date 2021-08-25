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Красноярская «Платежка» закрыта по решению арбитражного суда

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Красноярск
17:44 25 Августа 2021
красноярск, деньги
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6 августа в Красноярске ликвидировали оператора терминалов «Платежка» – НКО «Красноярский краевой расчетный центр». Это решение принял Арбитражный суд края.

Лицензию у оператора отозвали 21 мая за «непрозрачные операции» между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, – сообщается на сайте Центробанка.

20 августа назначили ликвидатора НКО. Им стал состоящий в СРО «Союз арбитражных управляющих "Авангард"» Александр Каменский. По данным временной администрации расчётного центра, в реестр требований было включено 548 кредиторов с общей суммой требований порядка 155 млн рублей.

После отзыва лицензии бывший учредитель и член совета директоров сети платежных терминалов «Платежка» Анатолий Аульченко сообщил в соцсетях, что команда постарается возобновить работу проекта.

Фото: m24.ru

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