Красноярская «Платежка» закрыта по решению арбитражного суда

6 августа в Красноярске ликвидировали оператора терминалов «Платежка» – НКО «Красноярский краевой расчетный центр». Это решение принял Арбитражный суд края.

Лицензию у оператора отозвали 21 мая за «непрозрачные операции» между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, – сообщается на сайте Центробанка.

20 августа назначили ликвидатора НКО. Им стал состоящий в СРО «Союз арбитражных управляющих "Авангард"» Александр Каменский. По данным временной администрации расчётного центра, в реестр требований было включено 548 кредиторов с общей суммой требований порядка 155 млн рублей.

После отзыва лицензии бывший учредитель и член совета директоров сети платежных терминалов «Платежка» Анатолий Аульченко сообщил в соцсетях, что команда постарается возобновить работу проекта.

Фото: m24.ru