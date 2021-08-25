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В Красноярске и Ачинске объявили режим «чёрного неба»

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Красноярск
16:54 25 Августа 2021
красноярск, погода
Фотография © Кирилл Сатаров
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В Красноярске и Ачинске объявили режим «чёрного неба» с 19:00 25 августа и до 19:00 27 августа, сообщает Среднесибирское УГМС.

«Для предупреждения ухудшения состояния здоровья жителям следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улицах указанных городов. Необходимо учитывать сложившуюся метеорологическую ситуацию при планировании мероприятий в период НМУ», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, что режим НМУ первой степени ввели в Красноярске 7 августа в связи с тем, что до города дошел дым от лесных пожаров в Якутии. Помимо краевой столицы, задымление накрыло 392 населённый пункта в 17 районах края.

 

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