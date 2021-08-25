Знаменитый стилист и экоактивист Сергей Зверев прилетел в Красноярск. Об этом он сообщил в своём инстаграме. Шоумен написал, что будет «бороться за чистое небо и природу». В планах у Зверева также посетить и Минусинск.

В Сибирь Сергей Зверев прилетел для борьбы за экологию. Он сделал фотографию около стелы у въезда в Красноярск и написал в истории, что хочет улучшить экологическую обстановку в крае.

Сергей Зверев давно занимается борьбой за сохранение окружающей среды. В 2019 году он пикетировал строительство завода на Байкале. Предприятие должно было разливать воду из озера на экспорт в Китай. Певцу выписали штраф в 15 тысяч рублей, стройку позже приостановили.

Фото: instagram.com/ZVEREVSUPERSTAR/