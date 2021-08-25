В красноярской мэрии новый глава молодёжной политики

С 24 августа в Красноярске сменился руководитель управления молодежной политики и туризма. Её стала 30-летняя Арина Матвеева. Глава города Сергей Ерёмин уже подписал распоряжение о назначении в должность.

Матвеева Арина Сергеевна родилась 10 февраля 1991 года в посёлке Октябрьский Богучанского района. В 2013 году окончила Сибирский Федеральный университет по специальности «Социальная политика и социальная работа в регионе». В 2019 также в СФУ закончила магистратуру по специальности «Юриспруденция».

Свою карьеру Арина Матвеева начала в 2009 году специалистом по работе с молодёжью в молодёжном центре Октябрьского района. Последние 3 года она руководила молодёжным центром «Своё дело».