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В красноярской мэрии новый глава молодёжной политики

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Красноярск
14:42 25 Августа 2021
красноярск, назначение, администрация
Фотография © admkrsk.ru
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С 24 августа  в Красноярске сменился руководитель управления молодежной политики и туризма. Её стала 30-летняя Арина Матвеева. Глава города Сергей Ерёмин уже подписал распоряжение о назначении в должность.

Матвеева Арина Сергеевна родилась 10 февраля 1991 года в посёлке Октябрьский Богучанского района. В 2013 году окончила Сибирский Федеральный университет по специальности «Социальная политика и социальная работа в регионе». В 2019 также в СФУ закончила магистратуру по специальности «Юриспруденция».

Свою карьеру Арина Матвеева начала в 2009 году специалистом по работе с молодёжью в молодёжном центре Октябрьского района. Последние 3 года она руководила молодёжным центром «Своё дело».

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