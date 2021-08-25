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В Красноярском крае стартовала ревакцинация от коронавируса

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Красноярск
14:37 25 Августа 2021
общество, вакцинация, здравоохранение
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В министерстве здравоохранения Красноярского края состоялось оперативное совещание. В поликлиники направлено письмо о начале ревакцинации от COVID-19, сообщает в своём аккаунте Instagram депутат Заксобрания края Илья Зайцев.

Предварительная запись ведётся только в поликлиниках. Ревакцинацинировать пока будут вакциной «Спутник Лайт», которая поступает в регион крупными партиями.

Недавно Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края сказал, что в регионе не будут проводить массовую ревакцинацию.

Желающие же могут ревакцинироваться через полгода после первой вакцины.

Фото: © М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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