«По полю бегать и ворон гонять»: красноярский гольф-клуб ищет отпугивателя ворон

Красноярский гольф-клуб "Орлиные холмы" ищет сотрудника на вакансию отпугивателя ворон. Работнику обещают платить до 50 тысяч рублей в месяц и премии.
Объявление разместили на сайте «Авито». В обязанности входит нахождение и разрушение гнёзд, при этом (по возможности) не убивать птиц, искать украденные птицами мячи и установка воздушных змеев.
В объявлении сказано, что наглые птицы воруют инвентарь и отвлекают играющих и пачкают имущество клуба. Кроме этого, вороны вытесняют с территории символ клуба – орлов.
Желательно, чтобы у претендента на должность был опыт охотника. Работника будут доставлять до клуба автобусом и обеспечат питанием.
Фото: Ron Mead/Flickr