«По полю бегать и ворон гонять»: красноярский гольф-клуб ищет отпугивателя ворон

Объявление разместили на сайте «Авито». В обязанности входит нахождение и разрушение гнёзд, при этом (по возможности) не убивать птиц, искать украденные птицами мячи и установка воздушных змеев.

В объявлении сказано, что наглые птицы воруют инвентарь и отвлекают играющих и пачкают имущество клуба. Кроме этого, вороны вытесняют с территории символ клуба – орлов.