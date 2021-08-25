25 августа
Красноярск
погода +20 °C
73.74
 
€ 86.58
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

4,4 тысячи жителей Арктической зоны нашли постоянную работу

Главная Общество
Красноярск
14:12 25 Августа 2021
общество, трудосустройство, работа, север
версия для печати Ico_print

С помощью службы занятости в этом году постоянную работу нашли более четырёх тысяч жителей Арктики, это больше на 1,8 тысячи человек, чем за аналогичный период прошлого года. об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Для каждого четвёртого соискателя работу находят в течение 10 дней после обращения.

Больше всего штат расширяют транспортные предприятия, учреждения образования, торговые компании, обрабатывающие производства.

— В ближайшие годы для работы на инвестиционных проектах Арктической зоны потребуются около 37 тысяч сотрудников. Крупнейшие проекты реализуются в сфере добычи полезных ископаемых компаниями «Ванкорнефть», «Таймырнефтегаз», «Медвежий ручей» и другие. Служба занятости создаёт условия для трудовой мобильности граждан с целью переезда в северные районы Красноярского края. Особое внимание этому направлению деятельности уделяется со стороны местных и федеральных властей, — отметил Виктор Новиков, руководитель краевого агентства труда и занятости населения.

Северянам доступны и другие услуги в сфере занятости. Например, с начала года 516 человек получили психологическую поддержку, 206 безработных граждан направлены на профобучение и повышение квалификации. 1,4 тысячи человек получили консультации по открытию и ведению своего дела. 807 жителей посетили тренинги.

Всего в банке вакансий службы занятости находится 7,2 тысячи предложений постоянной работы от предприятий Арктической зоны. На интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края или портале «Работа в России» можно ознакомиться с полным перечнем вакансий.

Фото: dszn.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В красноярском Академгородке продлили отключение горячей воды

В красноярском Академгородке продлили отключение горячей воды

25 Августа 2021 г.
Горячее водоснабжение появится 26 августа
Новости Красноярска: Красноярская «Платежка» закрыта по решению арбитражного суда

Красноярская «Платежка» закрыта по решению арбитражного суда

25 Августа 2021 г.
Причиной стало сотрудничество с нелегальными казино

В Красноярске и Ачинске объявили режим «чёрного неба»

25 Августа 2021 г.
Неблагоприятные погодные условия продлятся до 27 августа
Новости Красноярска: Сергей Зверев прилетел в Красноярск

Сергей Зверев прилетел в Красноярск

25 Августа 2021 г.
Знаменитый стилист и экоактивист Сергей Зверев прилетел в Красноярск. Об этом он сообщил в своём инстаграме. Шоумен написал, что будет «бороться за чистое небо и природу». В планах у Зверева также посетить и Минусинск. В Сибирь Сергей Зверев прилетел для ...
Новости Красноярска: В красноярской мэрии новый глава молодёжной политики

В красноярской мэрии новый глава молодёжной политики

25 Августа 2021 г.
Управление возглавила 30-летняя Арина Матвеева
Новости Красноярска: В Красноярском крае стартовала ревакцинация от коронавируса

В Красноярском крае стартовала ревакцинация от коронавируса

25 Августа 2021 г.
Ревакцинацию будут проводить вакциной «Спутник Лайт»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «День Минусинского помидора» вновь проходит онлайн

«День Минусинского помидора» вновь проходит онлайн

21 Августа 2021 г.
Главный приз за самый крупный томат остался прежним - автомобиль
Новости Красноярска: Шведы отказались участвовать в иркутском чемпионате мира по хоккею с мячом

Шведы отказались участвовать в иркутском чемпионате мира по хоккею с мячом

25 Августа 2021 г.
Турнир переносили уже дважды
Новости Красноярска: Жительницу Минусинска наградили автомобилем за томат весом больше двух килограммов

Жительницу Минусинска наградили автомобилем за томат весом больше двух килограммов

22 Августа 2021 г.
Предыдущий рекордсмен весил 2,146 кг
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru