4,4 тысячи жителей Арктической зоны нашли постоянную работу

С помощью службы занятости в этом году постоянную работу нашли более четырёх тысяч жителей Арктики, это больше на 1,8 тысячи человек, чем за аналогичный период прошлого года. об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Для каждого четвёртого соискателя работу находят в течение 10 дней после обращения.

Больше всего штат расширяют транспортные предприятия, учреждения образования, торговые компании, обрабатывающие производства.

— В ближайшие годы для работы на инвестиционных проектах Арктической зоны потребуются около 37 тысяч сотрудников. Крупнейшие проекты реализуются в сфере добычи полезных ископаемых компаниями «Ванкорнефть», «Таймырнефтегаз», «Медвежий ручей» и другие. Служба занятости создаёт условия для трудовой мобильности граждан с целью переезда в северные районы Красноярского края. Особое внимание этому направлению деятельности уделяется со стороны местных и федеральных властей, — отметил Виктор Новиков, руководитель краевого агентства труда и занятости населения.

Северянам доступны и другие услуги в сфере занятости. Например, с начала года 516 человек получили психологическую поддержку, 206 безработных граждан направлены на профобучение и повышение квалификации. 1,4 тысячи человек получили консультации по открытию и ведению своего дела. 807 жителей посетили тренинги.

Всего в банке вакансий службы занятости находится 7,2 тысячи предложений постоянной работы от предприятий Арктической зоны. На интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края или портале «Работа в России» можно ознакомиться с полным перечнем вакансий.

Фото: dszn.ru