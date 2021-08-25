В Красноярске во время рейда арестовали 8 автомобилей должников

Во время рейда «Дорожный пристав» в Центральном районе красноярские судебные приставы и дорожные полицейские проверили более двадцати машин, арестовали восемь автомобилей жителей города, накопивших крупные долги, сообщается на сайте ГУ Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю. Проверка проходила с помощью видеокамеры, которая в потоке автомобилей распознаёт транспорт, владельцы которого имеют задолженности.

Так 51-летний владелец Mercedes GL450 накопил 7 исполнительных производств на сумму 677 тысяч рублей. Большая часть долга —налоги и штрафы ГИБДД. Mercedes арестовали, направили на специализированную стоянку. Для возврата автомобиля, мужчина обязан погасить долг и оплатить 53 тысячи рублей исполнительского сбора.

С помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства, приложения «ФССП России» или сервиса Госуслуг можно проверить себя на наличие задолженности. Ведь если сумма долга больше 3 тысяч рублей, возможен арест автомобиля, напомнили судебные приставы.

Фото: r24.fssp.gov.ru