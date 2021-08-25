На острове Татышев разрешили рвать яблоки

Красноярцы любят гулять по яблоневому саду Татышев-парка, фотографироваться, устраивать пикники и собирать урожай, сообщили в паблике «ВКонтакте» «Татышев-парк». Никто не против, чтобы яблоки срывали горожане, но не стоит забывать, что нельзя мусорить, ломать ветки, срывать плоды без цели.

Сбор урожая происходит здесь ежегодно. В комментариях жители города рассказали, что люди собирают фрукты целыми пакетами.

— Сохранение сада в наших с вами руках. Давайте относиться к нему с любовью и заботой, чтобы яблони и дальше могли радовать горожан своей красотой и вкусным урожаем, — подчеркнули в дирекции парка.

Фото: vk.com/ostrovtatyshev