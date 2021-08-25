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Четыре сельхозкооператива Красноярского края получили более 18 млн рублей на развитие

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Красноярск
12:07 25 Августа 2021
общество, сельское хозяйство, компенсация
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На компенсацию затрат, понесённых в текущем году с начала года, четыре сельхозкооператива региона получили более 18 млн рублей.

Компенсацию получили СПСК «Победа» Шушенского района, СКПК «Овощевод» Берёзовского района, СПК «Агросибком-М» Краснотуранского района, СКПК «Зерно» Сухобузимского района. Им возместили затраты на закупку у пайщиков сельхозпродукции — картофеля, семян ячменя и рапса, зерна, овощей, покупку коров и бычков для членов кооператива, плодомоечного оборудования.   Денежные средства выделены из федерального и краевого бюджетов благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

На господдержку могут рассчитывать сельхозкооперативы, которые включены в реестр субъектов агропромышленного комплекса Красноярского края, зарегистрированные на сельских территориях региона, не имеющие задолженностей по налогам, сборам и штрафам.

— Господдержка действует в Красноярском крае третий год. За этот период восемь сельхозкооперативов получили почти 34 миллиона рублей. До конца года планируется возместить кооперативам ещё 13 миллионов рублей затрат, — отметил Леонид Шорохов, заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли. — Для развития сельхозкооперации и малого предпринимательства, обеспечения занятости и роста доходов сельского населения в регионе действуют программы поддержки за счёт средств регионального бюджета. Меры госпомощи востребованы и показывают отличный результат: рост объёма производства сельхозпродукции, увеличение числа самозанятых, вступивших в кооперативы. 

Возмещение сельхозкооперативам затрат на закупку молока, свинины и мяса крупного рогатого скота у владельцев личных подсобных хозяйств — одно из популярных направлений. На эти цели заложено в этом году более 160 млн рублей. 28 кооперативов уже получили поддержку в 95 млн рублей. 

По инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса с прошлого года сельхозкооперативы региона могут поучаствовать в конкурсе грантов и получить до 5 млн рублей на развитие, вложив в проект только 10 % собственных средств. Восемь кооперативов выиграли гранты на сумму 40 млн рублей в 2020 году. В этом году итоги подведут в ближайшее время. Не менее семи сельхозкооперативов до середины сентября получат гранты на общую сумму 35 млн рублей.  

На развитие малых форм хозяйствования и сельхозкооперации в крае в этом году из федерального и краевого бюджетов выделено 634 млн рублей (на 90 млн руб. больше, чем в прошлом году).

Красноярский край по праву считается крупнейшим сельскохозяйственным регионом Центральной и Восточной Сибири, полностью обеспечивающим потребности населения в основных продуктах питания. На долю края в Восточно-Сибирском регионе приходятся более половины общих объёмов производства зерна, более 40 % картофеля, 37 % овощей, 43 % молока, 36-43 % мяса и яиц. В сельском хозяйстве края преобладает производство зерна, картофеля и овощей; развиты животноводство мясомолочного направления, овцеводство, птицеводство, пчеловодство и звероводство. Кстати, мёд из Красноярского края поставляется даже в Японию. Урожайность зерновых является наивысшей среди регионов Сибирского федерального округа. Из-за суровых климатических условий Красноярского края сельское хозяйство развито в основном в южных районах. Минусинская котловина по праву считается житницей Восточной Сибири, здесь выращивают лучшие в Сибири овощи и фрукты, в частности, непревзойдённые по вкусовым качествам минусинские помидоры, а любители возделывают даже виноград.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края

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