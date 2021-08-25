В Красноярске на выставке «Цветочная симфония» за лето продали 25 тысяч цветов

Промежуточные итоги работы выставки-продажи «Цветочная симфония» подвели в Красноярске. С апреля уже состоялось 17 мероприятий, которые посетили более 2 000 человек. Напомним, "Цветочная симфония" проходит каждую пятницу с утра и до обеда в сквере им. А.С. Пушкина. На выставке можно не только приобрести срезанные цветы, саженцы кустарников, деревьев, плодовых и цветущих растений, но и получить консультацию по уходу за растениями от специалистов.

Работа выставки продолжится ещё как минимум месяц, во второй половине сентября в рамках выставки-продажи проведут «День хризантем», сообщается на сайте администрации города. В дальнейшем всё будет зависеть от погодных условий.

Как отметил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский, «Цветочная симфония», которую в современном формате организовали в 2019 году, показала нам другой уровень уличной торговли.

- Даже внешний вид прилавков согласовывался с дизайнерами и архитекторами, чтобы органично вписаться в обновлённый сквер им. А.С. Пушкина, - рассказал Войцеховский. - Сейчас можно с уверенностью сказать, что такой формат нравится и горожанам, и самим садоводам.

В эти выходные состоится городская ярмарка «День садовода». Она пройдет в Центральном парке (ул. Карла Маркса, 151). На ярмарке можно будет приобрести саженцы, плодово-ягодную продукцию и овощные культуры.

​Фото: пресс-служба администрации города