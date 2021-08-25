В Красноярске все школы готовы к новому учебному году

Накануне глава Красноярска провел выездное заседание, на котором главы районов, депутаты Городского совета, представители правоохранительных и надзорных органов обсудили ключевые вопросы подготовки общеобразовательных учреждений города к новому учебному году.

По информации исполняющей обязанности руководителя главного управления образования Ольги Харламовой, все красноярские школы готовы к началу нового учебного года, на подготовку было потрачено 540,7 млн рублей. В этом году в школах Красноярска будут проходить обучение 128 тысяч детей. Все 107 городских школ приняла муниципальная комиссия и разрешила принять учеников 1 сентября.

В текущем году на подготовку школ к новому учебному году выделено 540,75 млн рублей. Финансирование было направлено в том числе и текущий и капитальный ремонт, пожарную и антитеррористическую безопасность и закупку нужного инвентаря.

Пройдут в День знаний и торжественные линейки. Правда, с учетом антиковидных мер, линейки пройдут для каждого класса отдельно.

Фото: пресс-служба администрации города