В Ужурском районе установили десять новых дорожных знаков

Дорожные знаки появились в Ужурском районе в пос. Солгон. 58 тыс рублей потратили из краевого бюджета на их установку по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Около десяти лет нуждалась в обустройстве дорожно-знаковой информации ул. Главная. В пос. Озеро Учум обустроят несколько «лежачих полицейских». Также новые дорожные знаки появятся на территории Локшинского и Васильевского сельсоветов.

Всего на обустройство участков улично-дорожной сети у образовательных организаций и на обновление дорожных знаков Ужурский район получил 1,3 млн рублей.

Фото: Dobrojelatel / foto-planeta.com