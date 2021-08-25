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В Ужурском районе установили десять новых дорожных знаков

Главная Общество
Красноярск
10:12 25 Августа 2021
общество, дороги, благоустройство, поселок
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Дорожные знаки появились в Ужурском районе в пос. Солгон. 58 тыс рублей потратили из краевого бюджета на их установку по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Около десяти лет нуждалась в обустройстве дорожно-знаковой информации ул. Главная. В пос. Озеро Учум обустроят несколько «лежачих полицейских». Также новые дорожные знаки появятся на территории Локшинского и Васильевского сельсоветов.

Всего на обустройство участков улично-дорожной сети у образовательных организаций и на обновление дорожных знаков Ужурский район получил 1,3 млн рублей.

Фото: Dobrojelatel / foto-planeta.com

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