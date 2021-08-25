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В этом году в Красноярске появятся 50 новых троллейбусов

Главная Общество
Красноярск
09:49 25 Августа 2021
общество, красноярск, экология
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В мэрии рассказали, что в администрации Красноярска закупают новые троллейбусы их планируют получить до конца этого года. Опубликованы тендеры на 30 троллейбусов с автономным ходом и 20 машин без него.

Стоимость закупки — более 1,2 млрд руб., которые выделили по национальному проекту «Экология» в рамках программы «Чистый воздух»

Транспорт будет оборудован тахографом и системой ГЛОНАСС, низкопольным и большим, с центральной площадкой, для того, чтобы можно было разместить детскую или инвалидную коляску. Также будут установлены видеонаблюдение, валидаторы, порты для зарядки.

Фото: Trans-alfa.ru

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