Жителей Красноярского края приглашают на бесплатные экскурсии

Красноярский край присоединился к «Экскурсионному флэшмобу». В рамках ежегодной акции в рамках которой с августа по всей России стартует множество бесплатных экскурсий в рамках которой с августа. В этом году начало акции выпало на 28 августа.
В этот день жители и гости краевой столицы смогут прогуляться по родному городу и погрузиться в насыщенную историю центральной его части или отправиться на Столбы и попасть в «Заповедную сказку», пройдя маршрут «Природа – великий скульптор».
Сухобузимский районный краеведческий музей предложит пройтись по историческому центру села Сухобузимского и ознакомиться с родными местами великого Василия Сурикова. На севере края проведут бесплатные экскурсии в Таймырский краеведческий музей и обзорную прогулку по Дудинке.
Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте krasnoyarsk.excursmob.ru. Старт всех экскурсий запланирован на 12.00. По условиям принять участие можно только в одной.
«Если у вас не получится прийти на экскурсию, пожалуйста, отмените запись, тогда на ваше место сможет прийти другой человек. Для этого нужно написать на itc.krsk@gmail.com с указанием фамилии, имени, отчества, контактов, названия экскурсии, после чего модератор изменит запись или сообщит об отмене участия», – отмечают в туристском информационном центре Красноярского края.