25 августа
Красноярск
погода +11 °C
73.95
 
€ 86.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В СГК вакцинировались уже 76 % сотрудников

Главная Общество
Красноярск
09:12 25 Августа 2021
общество, вакцинация, сгк
версия для печати Ico_print

В Сибирской генерирующей компании привились от коронавируса 76 % сотрудников, сообщил в аккаунте Instagram СГК в прямом эфире Кирилл Крутиков, директор по персоналу.

— Всего ожидается привитых в компании около 85 %. Оставшиеся 10–15 % — это люди, переболевшие COVID-19, имеющие официальные медицинские отводы, — рассказал Кирилл Крутиков. — Просто отказывающихся от вакцинации людей очень мало. Я думаю, они всё-таки примут правильное решение и провакцинируются, посмотрев на окружающих.

Заболеваемость коронавирусом в компании в последний месяц резко менялась. Было такое, что заболевали и по 50 человек в день, динамика была близка к самому тяжёлому осенне-зимнему периоду, тогда в день подтверждался диагноз у 50–70 сотрудников.

Всего же с момента пандемии в компании заболели COVID-19 4 757 человек, погибли от коронавируса — 16. На данный момент болеют 319 сотрудников.

Фото: babr24.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ужурском районе установили десять новых дорожных знаков

В Ужурском районе установили десять новых дорожных знаков

25 Августа 2021 г.
На их установку потратили 58 тыс рублей
Новости Красноярска: В этом году в Красноярске появятся 50 новых троллейбусов

В этом году в Красноярске появятся 50 новых троллейбусов

25 Августа 2021 г.
На них потратят 1,2 млрд руб.
Новости Красноярска: Жителей Красноярского края приглашают на бесплатные экскурсии

Жителей Красноярского края приглашают на бесплатные экскурсии

25 Августа 2021 г.
Акция стартует 28 августа
Новости Красноярска: Александр Усс провёл экскурсию для школьников по Красноярской ГЭС принадлежащей En+ Group

Александр Усс провёл экскурсию для школьников по Красноярской ГЭС принадлежащей En+ Group

24 Августа 2021 г.
В конце ребята получили памятные подарки
Новости Красноярска: Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

24 Августа 2021 г.
Денежные средства перечислят в сентябре
Новости Красноярска: Завершился ремонт дороги по ул. Обороны

Завершился ремонт дороги по ул. Обороны

24 Августа 2021 г.
Осталось нанести разметку и установить дорожно-знаковую информацию
Новости компаний
18/08
Микрорайон ХМЗ стал антилидером июля-августа по количеству засоров на уличных сетях канализации
17/08
Сбер установит систему распознавания лиц в ФСНКЦ ФМБА России в Красноярске
17/08
Для абитуриентов Университета Решетнева объявлен дополнительный прием документов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Из самолета рейса Симферополь – Омск вывели даму с собачкой

Из самолета рейса Симферополь – Омск вывели даму с собачкой

23 Августа 2021 г.
Ей грозит административный арест на срок до 15 суток
Новости Красноярска: Жительница Академгородка обратилась полицию из-за выставки «Все еще лес»

Жительница Академгородка обратилась полицию из-за выставки «Все еще лес»

24 Августа 2021 г.
Она считает, что экспонаты вредят деревьям
Новости Красноярска: Жара продержится всю неделю на юге Западной Сибири

Жара продержится всю неделю на юге Западной Сибири

23 Августа 2021 г.
В СФО температура воздуха будет выше нормы на 8-11 градусов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru