В СГК вакцинировались уже 76 % сотрудников

В Сибирской генерирующей компании привились от коронавируса 76 % сотрудников, сообщил в аккаунте Instagram СГК в прямом эфире Кирилл Крутиков, директор по персоналу.

— Всего ожидается привитых в компании около 85 %. Оставшиеся 10–15 % — это люди, переболевшие COVID-19, имеющие официальные медицинские отводы, — рассказал Кирилл Крутиков. — Просто отказывающихся от вакцинации людей очень мало. Я думаю, они всё-таки примут правильное решение и провакцинируются, посмотрев на окружающих.

Заболеваемость коронавирусом в компании в последний месяц резко менялась. Было такое, что заболевали и по 50 человек в день, динамика была близка к самому тяжёлому осенне-зимнему периоду, тогда в день подтверждался диагноз у 50–70 сотрудников.