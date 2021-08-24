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Александр Усс провёл экскурсию для школьников по Красноярской ГЭС пренадлежащей En+ Group

Главная Общество
Красноярск
18:18 24 Августа 2021
в красноярском крае, гэс, экскурсия, губернатор
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Губернатор Красноярского края Александр Усс провел для школьников и студентов небольшой экскурсию по Красноярской ГЭС. Он рассказал детям об истории станции, показал машинный зал, трансформаторную площадку, и тело плотины. После чего посетил вместе с ними гребень плотины.

«Ребята увидели, как работает ГЭС. Возможно, кто-то из этих школьников в дальнейшем выберет для себя профессию энергетика и пойдет учиться по профильным программам En+Group в ключевые сибирские ссузы и вузы, в том числе СФУ. Ведь развитие образования в регионах присутствия – одно из ключевых направлений для компании», – рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Красноярская ГЭС – достояние Красноярского края - стала одним из немногих значимых объектов России, которую выбрали для посещения школьниками организаторы всероссийских конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход».

Развитие образования в регионах присутствия – одно из ключевых направлений для компании En+Group и её основателя, промышленника Олега Дерипаски. Компания тесно сотрудничает с вузами и ССУЗами для поиска и подготовки лучших студентов – это важная часть нашей кадровой политики. К примеру, в этом году уже трое студентов Дивногорского гидроэнергетического техникума заключили с Красноярской ГЭС целевой договор и стали участниками ежегодной стипендиальной программы. До конца года это сделают еще два студента техникума.

По этой программе, в зависимости от курса и направления, студенты могут получать стипендию в размере до 25 000 рублей, а также быть обеспеченными работой на предприятиях En+ Group.

Но для стипендии школьникам нужно хорошо сдать выпускные экзамены. Сейчас же ребятам подарили на память эксклюзивные книги о роли энергетики в развитии цивилизации. Кто знает, может эта книга поможет им выбрать EN+ Group для дальнейшей работы.

Фото: En+ Group

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