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Жительница Академгородка обратилась полицию из-за выставки «Все еще лес»

Главная Общество
Красноярск
16:28 24 Августа 2021
красноярск, выставка
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Жительница Академгородка написала заявление в полицию за-за выставки «Все еще лес». По её мнению, арт-объекты вредят насаждениям. 

Причиной стали таблички, которые закреплены на деревьях с помощью проволоки. Авторы разместили на них цитаты из соцсетей, где общаются жители Академгородка. Организаторы выставки пишут, что «считая лес и берег Енисея своими, они не церемонятся в выражениях и часто враждебны».

Сейчас полиция ведёт проверку по факту обращения, после которого примут процессуальное решение. 

Организаторы также пригласили всех желающих на открытую дискуссию, посвященную теме искусств в публичной среде. Она пройдет 29 августа в 18:00 в культурном центре «Квартира Академика» (Академгородок, 66). Вход свободный по регистрации.

Фото: vk.com/publab_krsk
 
 
 
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