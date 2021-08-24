ГСК «Арбан» завершила строительство природных дворов на Взлётке

24 августа 2021 г. ГСК «Арбан» объявила о завершении строительства микрорайона SCANDIS. Проект, реализация которого была рассчитана на 6 лет, был построен за 3,5 года. Трижды красноярский микрорайон становился победителем престижной федеральной премии Urban Awards.

«Мы готовились к строительству SCANDIS много лет, объехали много стран: от Кореи до Дании и Швеции. Но именно в Скандинавии нашли то, что захотели воплотить в Красноярске: природные дворы с органическим благоустройством, дома с большой площадью остекления, светлые и функциональные квартиры с лондри, эркерами и гардеробными," - комментирует Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан». – И нам кажется, у нас получилось. SCANDIS – первый красноярский микрорайон, который стал победителем федеральной премии Urban Awards в 2019, и подтвердил свой статус как готовый микрорайон в 2021 году. Но главная награда для нас – это видеть, как микрорайон живет и процветает, в том числе благодаря заботе и инициативам наших неравнодушных жителей.

Строительство микрорайона SCANDIS началось в 2017 году и планировалось на 6 лет. В результате, ГСК «Арбан» завершила проекта на 2 года раньше срока:

В 2019 году – были сданы первые 4 дома;

В 2020 году – дома 5-7 и подземный паркинг;

В августе 2021 года – сдаются дома 8-11 и двор второй очереди.

Территория SCANDIS напоминает территорию пятизвездочного отеля по богатству озеленения и разнообразию малых архитектурных форм во дворе. Застройщик не только сохранил порядка 25 многолетних лиственниц, которые росли на площадке до начала строительства, но и высадил более 320 видов растений, деревьев и кустарников, создав в SCANDIS настоящий органический ландшафт. Авторский надзор над проектом озеленения природных дворов осуществлял известный ландшафтный архитектор Игорь Сафиуллин, один из создателей парка «Зарядье» (г. Москва).

Двор наполнен интересными и функциональными малыми архитектурными формами, многие из которых сделаны по индивидуальным проектам застройщика. Уникальный и единственный в России 50-метровый деревянный дворовой скалодром, деревянный мост, соединяющий два двора микрорайона, площадь желаний Scandis, пешеходный фонтан, батуты, насыпной холм с тоннелями и горками, домик на дереве, амфитеатр с летним кинотеатром, 8-метровая новогодняя ель, полноформатная хоккейная коробка, канатная дорога и тренажеры воркаут.

Благодаря кирпичной технологии строительства и почти метровым несущим стенам в планировках домов от ГСК «Арбан2» полностью отсутствуют колонны, что позволяет архитекторам застройщика создавать функциональные современные планировки, учитывающие образ жизни разных типов домохозяйств. В проекте SCANDIS - более 30 уникальных планировочных решений с эркерами, гардеробными и лондри, с отдельной кухней или объединенной кухней-гостиной. Семь самых популярных планировок проекта можно увидеть в самом большом в России квартирном Арбан шоуруме, где они представлены в реальную величину с мебелью и дизайнерским ремонтом. В продаже осталось несколько последних готовых квартир.

Увидеть микрорайон SCANDIS изнутри и узнать, что говорят о SCANDIS его создатели – можно по ссылке.

Фото: arban.ru