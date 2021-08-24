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В Красноярске на улице нашли ястреба-тетеревятника

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Красноярск
16:12 24 Августа 2021
красноярск, птица
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В Октябрьском районе нашли ястреба-тетеревятника, который не мог летать. Птицу передали специалистам, которые не нашли у него видимых повреждений после осмотра.

Минэкологии края Павел Борзых поблагодарил жителей района, сообщивших о птице:

— Часто люди берут найденных животных на руки или забирают домой, но делать этого нельзя ни в коем случае. Это может навредить им и закрыть путь обратно в дикую природу. Если вы нашли дикое животное, то нужно сразу сообщить об этом в министерство.

Сейчас за ястребом следят ветеринары. Если необходимо, то его направят на реабилитацию. Если же птица здорова, то её выпустят в естественную среду обитания.

Сообщать информацию можно по телефонам: +7 (391) 227-72-59, +7 (391) 266-82-90, а также охотинспекторам в районах края.

Фото: © coppershop.ru

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