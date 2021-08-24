24 августа
Красноярск
погода +19 °C
73.95
 
€ 86.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске после гибели школьника от удара током завели уголовное дело

Главная Общество
Красноярск
15:52 24 Августа 2021
красноярск, скр, следствие
версия для печати Ico_print

В Красноярске по факту гибели 11-летнего школьника от удара током на территории бывшего завода возбудили уголовно е дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По факту гибели школьника на бывшем судоремонтном заводе в Красноярске завели уголовное дело. Напомним, что мальчик погиб на старом заводе на улице Складской. Он вместе с приятелем хотел собрать провода из старой трансформаторной подстанции. 

В следкоме рассказали, что трансформатор обслуживался ООО „РСК Сети“, поэтому те, кто отвечал за его эксплуатацию, подпадают под статью «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время по уголовному делу ведется следствие.

Фото: © Михаил Воскресенский / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Александр Усс провёл экскурсию для школьников по Красноярской ГЭС пренадлежащей En+ Group

Александр Усс провёл экскурсию для школьников по Красноярской ГЭС пренадлежащей En+ Group

24 Августа 2021 г.
В конце ребята получили памятные подарки
Новости Красноярска: Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

24 Августа 2021 г.
Денежные средства перечислят в сентябре
Новости Красноярска: Завершился ремонт дороги по ул. Обороны

Завершился ремонт дороги по ул. Обороны

24 Августа 2021 г.
Осталось нанести разметку и установить дорожно-знаковую информацию
Новости Красноярска: Жительница Академгородка обратилась полицию из-за выставки «Все еще лес»

Жительница Академгородка обратилась полицию из-за выставки «Все еще лес»

24 Августа 2021 г.
Она считает, что экспонаты вредят деревьям
Новости Красноярска: ГСК «Арбан» завершила строительство природных дворов на Взлётке

ГСК «Арбан» завершила строительство природных дворов на Взлётке

24 Августа 2021 г.
Территория SCANDIS напоминает территорию пятизвездочного отеля
Новости Красноярска: В Красноярске на улице нашли ястреба-тетеревятника

В Красноярске на улице нашли ястреба-тетеревятника

24 Августа 2021 г.
Птица не могла летать
Новости компаний
18/08
Микрорайон ХМЗ стал антилидером июля-августа по количеству засоров на уличных сетях канализации
17/08
Сбер установит систему распознавания лиц в ФСНКЦ ФМБА России в Красноярске
17/08
Для абитуриентов Университета Решетнева объявлен дополнительный прием документов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Дело экс-руководителя железногорского Управления образованием направляют в суд

Дело экс-руководителя железногорского Управления образованием направляют в суд

21 Августа 2021 г.
Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере
Новости Красноярска: Из самолета рейса Симферополь – Омск вывели даму с собачкой

Из самолета рейса Симферополь – Омск вывели даму с собачкой

23 Августа 2021 г.
Ей грозит административный арест на срок до 15 суток
Новости Красноярска: Жара продержится всю неделю на юге Западной Сибири

Жара продержится всю неделю на юге Западной Сибири

23 Августа 2021 г.
В СФО температура воздуха будет выше нормы на 8-11 градусов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru