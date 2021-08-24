В Красноярске после гибели школьника от удара током завели уголовное дело

В Красноярске по факту гибели 11-летнего школьника от удара током на территории бывшего завода возбудили уголовно е дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По факту гибели школьника на бывшем судоремонтном заводе в Красноярске завели уголовное дело. Напомним, что мальчик погиб на старом заводе на улице Складской. Он вместе с приятелем хотел собрать провода из старой трансформаторной подстанции.

В следкоме рассказали, что трансформатор обслуживался ООО „РСК Сети“, поэтому те, кто отвечал за его эксплуатацию, подпадают под статью «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время по уголовному делу ведется следствие.

Фото: © Михаил Воскресенский / РИА Новости