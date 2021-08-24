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445 жителей Красноярского края заболели коронавирусом

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Красноярск
16:11 24 Августа 2021
общество, вакцинация, заболевание, статистика
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На 24 августа под наблюдением врачей находятся 37 431 человек (+3 451 за сутки), снято с учёта 3 116 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 101 990 (+ 445 за сутки).

Всего вылечили 88 225 (+ 455 человек за сутки), 5 011 погибших (+ 21 за сутки).  

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 452 067 (+ 1 950 за последние сутки).

Привиты 1 компонентом — 752 462 человек, 2 компонентами — 601 166.

Сейчас нужно вакцинировать тех, кто ещё не поставил ни одного компонента вакцины, то есть первичная вакцинация — в приоритете. В крае планируется привить 1,3 миллиона человек. На данный момент вакцинированы 30 % от запланированного количества, сообщил Борис Немик.

Если говорить о ревакцинации, то её можно проводить через полгода после первой вакцинации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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