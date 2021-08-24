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Лесные пожарные Красноярского края получили 312 единиц новой спецтехники и оборудования

Главная Общество
Красноярск
15:14 24 Августа 2021
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Регион получил основную часть новой лесопожарной техники, поступление которой было запланировано на 2021 год, сообщается на сайте КГАУ «Лесопожарный центр». Было направлено 327 млн рублей по федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». На них приобрели 312 единиц специализированной техники, снаряжения и оборудования: грузовые и легковые автомобили, тралы для транспортировки спецтехники, моторные лодки, вездеходы, мотовездеходы, автобусы, бульдозеры, гусеничные и колесные тракторы, спусковые устройства, парашютные системы, навигаторы, спутниковые телефоны, беспилотники, переносные радиостанции и другое.

Во втором полугодии ожидается поступление ещё одной партии.

— В результате закупок в этом году удалось сэкономить около 7 млн рублей, дополнительно были выделены ещё 16 млн рублей. В планах на эти средства приобрести 12 автомобилей УАЗ, 12 плугов для тракторов и один пожарный катер. По национальному проекту «Экология» за последние три года мы получили более 1 700 единиц новой спецтехники и оборудования. Значительно обновили и укрепили материально-техническую базу, это повысило мобильность лесных пожарных и эффективность противопожарных мероприятий, — рассказал Виталий Простакишин, руководитель краевого Лесопожарного центра.

Планируется увеличить и число видеокамер на 44 единицы. Система видеомониторинга в лесах Красноярского края с этого года включает 100 видеокамер, которые установлены в 28 районах. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. Видеокамеры установлены на вышках сотовой связи, вращаются на 360 градусов и могут фиксировать задымления в радиусе до 45 километров. С начала пожароопасного сезона, благодаря системы видеонаблюдения, специалисты краевого Лесопожарного центра зафиксировали и оперативно потушили 63 возгорания в лесах.

Фото: lpcentr.ru

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