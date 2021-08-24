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В Красноярске «Губернская аптека» получила штраф за некачественные линзы

Главная Общество
Красноярск
14:34 24 Августа 2021
красноярск, штраф, роспотребнадзор
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В Красноярске аптека получила штраф в 30 тысяч рублей за продажу некачественных линз для глаз, сообщает Роспотребнадзор.

Всё началось с жалобы жителя города на некачественные космические линзы. Они неплотно прилегали к поверхности роговицы глаза и смещались при моргании, а цвет линз не маскировал природный цвет глаз.

Линзы стояли 1100 рублей, но продавец – АО «Губернские аптеки» – отказался вернуть деньги.

После заявления, аптеку предписали выплатить штраф в 15 тысяч рублей. Кроме этого, Роспотребнадзор направил иск в защиту прав потребителя: в его пользу взыскали ущерб в размере 14 451 рублей.

Фото: губернскиеаптеки.рф

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