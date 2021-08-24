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В БСМП возобновлён плановый приём

Главная Общество
Красноярск
14:49 24 Августа 2021
общество, красноярск, больница, госпитализация
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Отделения Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича после дезинфекции вернулись к оказанию профильной медицинской помощи больным по экстренным показаниям и направленным на плановую госпитализацию, сообщили на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

«Красная зона» продолжает действовать на базе инфекционных, терапевтических, пульмонологического отделений, отделения реанимации и интенсивной терапии № 1. Сегодня на лечении с COVID-19 находится здесь 371 человек.

Фото: krskstate.ru

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