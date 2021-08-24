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C 4 сентября по ул. Судостроительная будут ходить троллейбусы

Главная Общество
Красноярск
14:18 24 Августа 2021
общество, красноярск, транспорт, изменения
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На сайте администрации города Красноярск сообщили, что с 4 сентября троллейбусы № 6 будут уходить с ул. Матросова на ул. Семафорная, сворачивать на ул. Судостроительная и затем снова возвращаться на ул. Семафорную:

Железнодорожный вокзал – ул. Братьев Абалаковых – Красная площадь – ул. Карла Маркса – Коммунальный мост – ул. Матросова – ул. Семафорная – ул. Судостроительная – ул. Семафорная – ул. Матросова – Коммунальный мост – ул. Сурикова – ул. Ленина – ул. Профсоюзов – ул. Братьев Абалаковых – Железнодорожный вокзал.

На маршруте № 6 в прямом и обратном направлении добавятся остановки: «ул. Студенческая», «ул. Семафорная», а также «Ж/к Полтавский», «Утиный плёс», «Институт», «Хлебозавод».

Автобус № 36 «ЛДК – Железнодорожная больница» прекращает работу с 4 сентября. По словам коммерческого перевозчика, маршрут нерентабелен при нынешней схеме движения.

— Электротранспорт — самый экологически чистый вид пассажирского транспорта. После строительства дорожной развязки, мы планировали открыть троллейбусное движение в микрорайон Пашенный с целью развития электротранспорта. Но, учитывая сложившиеся обстоятельства и уход перевозчика с автобусного маршрута, для жителей ул. Судостроительная и Семафорная мы приняли решили запустить троллейбусы по кольцевому маршруту сейчас. В следующем году запланировано строительство контактной сети до «ЛДК», это продлит схему движения троллейбусов, — отметил Игорь Манченко, заместитель руководителя департамента транспорта.

Фото: ru.wikipedia.org

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