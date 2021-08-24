В этом году в Ачинском районе построят модульную котельную и станцию водоочистки

В Ачинском районе к предстоящему отопительному сезону построят модульную котельную и станцию водоочистки, а также отремонтируют участок тепловой сети и водопровода.

На эти цели выделено более 45 млн рублей, которые распределены на замену технологического оборудования в котельных и установку новых котлов в пос. Тарутино, пос. Белый Яр (ст. Зерцалы), пос. Причулымский, с. Ястребово.

В пос. Белый Яр (ст. Зерцалы) в котельной заменили котёл, разобрали дымовую трубу, дымососы, газоходы и циклон. В начале сентября установят новое оборудование.

В котельных с. Ястребово и пос. Причулымский смонтированы новые котлы с системой дозирования реагентов.

Новую модульную котельную в планах построить в пос. Тарутино. Подрядчиком подготовлен фундамент, демонтирована старая дымовая труба. В сентябре начнётся установка оборудования. Запустят новую котельную до отопительного сезона.

Ремонт аварийного участка тепловой и водопроводной сети в пос. Горный продолжается. В местной котельной установят котёл.

Станцию водоочистки планируется установить в с. Лапшиха. Скоро начнётся монтаж станции. В пос. Горный, д. Малый Улуй и с. Ястребово приобретены глубинные насосы для артезианских скважин. В пос. Тарутино в модульной котельной заменят третий котёл и наладят углеподачу.

— Работы идут с опережением графика. Думаю, в отопительный сезон Ачинский район войдёт с нормальным состоянием всех котельных. Сейчас их готовность — около 80 %. Ремонтные работы продолжатся и после старта отопительного сезона, они не влияют на его прохождении, — сообщил Николай Мочалов, и.о. руководителя управления строительства и ЖКХ.

С 1 августа начали завозить топливо в котельные.

Во всех котельных к середине сентября сформируют семидневный нормативный запас угля.

Фото: ach-rajon.ru/