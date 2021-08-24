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В Красноярском крае действуют два лесных пожара

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Красноярск
12:54 24 Августа 2021
общество, происшествия, лесные пожары
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24 августа на 11:00 на территории Красноярского края зарегистрированы 2 лесных пожара, очаги возгораний действуют на площади 145 га в Эвенкийском районе, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Угрозы населённым пунктам нет.

По словам Алексея Большакова, первого заместителя министра лесного хозяйства региона, из-за снижения среднесуточных температур крупные лесные пожары на севере Красноярского края не прогнозируются.

Особый противопожарный режим действует в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах. На территории ангарской группы районов и Эвенкии дополнительно отправлены более 50 специалистов.

За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 28 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: Aviales.ru

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