Агрохолдинг «Дары Малиновки» поможет владельцам погибших в Боготольском районе пчёл

Агрохолдинг «Дары Малиновки» выплатил деньги фермеру, пчёлы которого погибли в Боготольском районе. Напомним, что 20 миллионов медоносных насекомых отравились химикатами на рапсовых полях агрохолдинга в начале июня. Пострадали порядка 50 пчеловодов.

«В начале июля у меня погибло 44 пчелосемьи на моей пасеке, я не надеялся на справедливый исход дела, ведь посчитать ущерб и, тем более, определить виновного очень сложно. Но агрохолдинг пошел на встречу и я быстро получил выплату, что позволит возобновить мой пчеловодческий бизнес и заниматься любимым делом», – рассказал один из пчеловодов Геннадий Щетков.

Выплаты начались не смотря на то, что расследование ещё не завершено. Компания предложили пострадавшим пчеловодам заключить соглашение о сотрудничестве, выгодное каждой из сторон. Большинство пострадавших фермеров планируют согласиться.

«Подчеркну, что это не компенсация ущерба, а благотворительный взнос, размер которого позволит пчеловодам, попавшим в трудную ситуацию, приобрести новые пчелосемьи. Первую выплату пострадавшему пчеловоду мы произвели 20 августа, на следующий день после подписания с ним соглашения», - отметил председатель совета директоров агрохолдинга «Дары Малиновки» Василий Герман.

Фото: Дары Малиновки