В Богучанском районе инспекторы ДПС в третий раз задержали нетрезвого водителя

36-летний житель Богучанского района пос. Таёжный выехал на мотоцикле ИЖ «Планета» в центр посёлка в состоянии сильного алкогольного опьянения. Заметив патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться, не справился с управлением, упал с мотоцикла и решил убежать, но его задержали сотрудники ГИБДД. Уже в третий раз инспекторы пресекают управление транспортным средством водителем в алкогольном опьянении, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В этот раз прибор показал 1,63 мг/л.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Составлены шесть административных материалов: за управление мотоциклом без государственных регистрационных знаков, с неисправностями, без полиса ОСАГО, за неприменение мотошлема, за управление ТС водителем, не имеющим права управления, за повторное управление не зарегистрированным ТС.

Фото: guberniya.tv