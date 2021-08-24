В Красноярске опросили жителей более 6 тысяч частных домов по переходу на электроотопление

Опросы жителей — часть масштабной подготовки по переводу частного сектора с угольного отопления на электрическое. Ежедневно частные домовладения обходят сотрудники администраций районов и муниципальных учреждений, члены уличных и домовых комитетов. Сейчас опрос провели среди жителей более 6 тысяч частных домов. Об этом сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Участие в анкетировании — добровольное. Жителям задают вопросы лишь о площади дома и намерении перейти на отопление электричеством при условии снижения платы за электроэнергию.

Максимальное количество домовладений обошли в Центральном, Свердловском и Октябрьском районах.

— Тема вызывает живой отклик, люди, можно сказать, везде хорошо принимают тех, кто приходит с опросами, задают интересующие вопросы, участвуют. Также проявляют интерес к теме и многие жители дачных посёлков и СНТ. Пока опросы проводим лишь в микрорайонах частной жилой застройки, — рассказал Николай Мухин, заместитель руководителя департамента городского хозяйства. — Напомню, что те, кто приходят с опросом, должны иметь при себе служебное удостоверение. Им не нужно предоставлять доступ к приборам учёта, заходить в дом или во двор, они не спрашивают никаких персональных данных. Люди также не должны предъявлять никаких документов.

С 1 января 2022 года у жильцов частных домов должна появиться возможность подключить электроотопление по льготному тарифу. Предполагается, что тариф будет установлен на уровне 1 руб./кВт*ч (сейчас его уровень более 3 руб./кВт*ч).

Инициатива перевода частного сектора города на более экологичные виды топлива принадлежит губернатору А.В. Уссу.

Фото: bomba.news