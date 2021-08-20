В Ленинском районе на неделю изменят схему движения трех автобусов

С 22 по 29 августа из-за реконструкции теплосетей на пересечении улиц 26 Бакинских комиссаров и проспекта Красноярский рабочий три автобуса изменят схемы движения.

Речь идёт о маршрутах:

Автобусы № 8 и № 19 в направлении моста «777» будут двигаться следующим образом: проспект имени газеты «Красноярский рабочий» – ул. Глинки – транспортное кольцо в районе дома № 51 по ул. Глинки – ул. Глинки – проспект имени газеты «Красноярский рабочий» – правоповоротный шлюз – ул. 26 Бакинских комиссаров и далее по обычным схемам движения. В обратном направлении автобусы поедут по ул. 26 Бакинских комиссаров — ул. Песочная — ул. Крылова — проспект имени газеты «Красноярский рабочий» и далее по своим схемам движения.

Автобусы № 92 в направлении «Шинного моста» поедут по схеме: ул. 26 Бакинских комиссаров — ул. Песочная — ул. Крылова — переезд через трамвайные пути — проспект имени газеты «Красноярский рабочий» и далее по своей схеме движения. Схема движения в обратном направлении не изменится.

Во всех случаях остановка «Поликлиника» исключена из маршрута. На период ремонта по улице Песочной организуют временный остановочный пункт.