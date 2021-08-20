Врач красноярской клинической больницы №20 Валерий Большаков скончался от коронавируса

20 августа скончался от коронавируса торакальный хирург красноярской клинической больницы № 20 Валерий Большаков, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Валерий Большаков проработал в клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона больше 40 лет и возглавлял отделение торакальной хирургии с 1985 года. Год назад Большаков получил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

«Валерий Николаевич очень многое сделал для развития торакальной хирургии, помогал внедрять и осваивать передовые методы обследования и лечения органов грудной клетки, в том числе и лёгких. Благодаря ему сотни людей со сложнейшими патологиями смогли вернуться к нормальной жизни. 40 процентов операций в отделении торакальной хирургии выполнялось руками доктора Большакова», – рассказали в минздраве.

Прощание с Валерием Николаевичем состоится 23 августа в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона при 20-й больнице (ул. Инструментальная, 12) в 11:00. Похоронят заслуженного хирурга в селе Овсянка.

Фото: kraszdrav.ru