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В Красноярске переулок возле ЦУМа назвали в честь художника Андрея Поздеева

Главная Общество
Красноярск
16:10 20 Августа 2021
красноярск, благоустройство
Фотография © admkrsk.ru
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Переулку между проспектом Мира и улицей Карла Маркса в районе ЦУМа, присвоили имя красноярского художника Андрея Поздеева, сообщается на сайте администрации города.

Переименовать переулок решили после победы данного участка в конкурсе инициативного бюджетирование. 

В рамках благоустройства, рабочие сняли старый асфальт, уложили брусчатку, установили гранитные столбики. Вскоре здесь установят малые архитектурные формы.

«Переулок давно требовал обновления и ремонта. Здесь хаотично парковались машины, а по старому асфальтовому покрытию трудно было передвигаться маломобильным красноярцам. Теперь этот участок логично продолжает благоустройство, выполненное на проспекте Мира несколько лет назад. Присвоение переулку имени великого русского художника показалось логичной идеей всем участникам проекта, а городская комиссия поддержала эту инициативу», - сказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. 

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