Футболисты «Енисея» помогли юному футболисту собрать деньги на лечение

Ведущие игроки ФК «Енисей» поддержали юного футболиста из Красноярска Илью Доронина. Сейчас мальчик проходит лечение в Израиле от лейкоза. Чтобы помочь в сборе денег для продолжения лечения, Михаил Комков, Михаил Опарин, Анзор Саная, Александр Надольский выставили на аукцион свои личные вещи.

«Он один из нас - говорят спортсмены, игроки «Енисея» надеятся, что футбольные фанаты и другие клубы подхватят их инициативу и поддержат Илью, и огромная сумма на лечение начинающего футболиста соберётся», – рассказывают футболисты в видеоролике, снятом в поддержку мальчика.

Распродажа пройдёт в понедельник во время трансляции на странице футбольного клуба в Инстаграм в 12:00.



Помочь Илье можно и просто перечислив деньги реквизиты:



Карта Сбербанк:

р/счёт 40817810831282703664/

+7923 302 9821

Доронина Анна Константиновна, мама



Карта Тинькофф :

р/счёт 40817810600039337970 (RUB) /

+7923 349 2468

Доронин Алексей Александрович, папа



Реквизиты для зачисления

SWIFT-переводов в долларах США (USD):

Beneficiary-Doronin Aleksey Aleksandrovich

Account- 40817840700002801691

Beneficiary 's Bank SWIFT - TICSRUMM



PayPal, Paysend-

doronin_kr@mail.ru, +7 923 349 2468



Профиль мамы в Инстаграм: @doronina5735

Фото: ФК «Енисей»