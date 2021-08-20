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ФК «Енисей» помогает юному футболисту собрать деньги на лечение

Главная Общество
Красноярск
15:14 20 Августа 2021
енисей, футболисты, поддержка, красноярск
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Ведущие игроки ФК «Енисей» поддержали юного футболиста из Красноярска Илью Доронина. Сейчас мальчик проходит лечение в Израиле от лейкоза. Чтобы помочь в сборе денег для продолжения лечения, Михаил Комков, Михаил Опарин, Анзор Саная, Александр Надольский выставили на аукцион свои личные вещи.

«Он один из нас - говорят спортсмены, игроки «Енисея» надеятся, что футбольные фанаты и другие клубы подхватят их инициативу и поддержат Илью, и огромная сумма на лечение начинающего футболиста соберётся», – рассказывают футболисты в видеоролике, снятом в поддержку мальчика.

Распродажа пройдёт в понедельник во время трансляции на странице футбольного клуба в Инстаграм в 12:00.

Помочь Илье можно и просто перечислив деньги реквизиты:

Карта Сбербанк:
р/счёт 40817810831282703664/
+7923 302 9821
Доронина Анна Константиновна, мама

Карта Тинькофф :
р/счёт 40817810600039337970 (RUB) /
+7923 349 2468
Доронин Алексей Александрович, папа

Реквизиты для зачисления
SWIFT-переводов в долларах США (USD):
Beneficiary-Doronin Aleksey Aleksandrovich
Account- 40817840700002801691
Beneficiary 's Bank SWIFT - TICSRUMM

PayPal, Paysend-
doronin_kr@mail.ru, +7 923 349 2468

Профиль мамы в Инстаграм: @doronina5735

Фото: ФК «Енисей»

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