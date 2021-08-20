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Ученики красноярской школы № 86, признанной аварийной, уже в этом году будут учиться в новом здании

Главная Общество
Красноярск
14:49 20 Августа 2021
общество, красноярск, школы, строительство
Фотография © admkrsk.ru
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Сергей Ерёмин, мэр города, Виталий Дроздов, депутат Заксобрания и Марина Малышева, депутат Горсовета проинспектировали возведение зданий новых образовательных учреждений в Железнодорожном районе.

В начале, мэр с депутатами побывали на площадке, где монтируется модульное здание для начальной школы на ул. Калинина.

Новое здание на 270 мест уже в текущем году готовится принять учеников начальной ступени обучения средней школы № 86, закрытой в прошлом году из-за аварийного состояния. В настоящий момент ученики из 86-й школы распределены в гимназию №9 и среднюю школу №12.

В связи с тем, что монтажные работы ведутся на месте снесенных аварийных домов, рабочие столкнулись со сложностями по демонтажу старых фундаментов, был выявлен постоянный выход грунтовых вод на участке возведения здания. Из-за этого особое внимание пришлось уделить монтажу дренажной системы. Скорее всего школа будет открыта к началу второй четверти учебного года. Сейчас здание смонтировано и ведутся отделочные работы.

«Принимая решение о монтаже модульного здания для 86-й школы, мы вполне понимали, что это смелый эксперимент. Но нам было важно дать школе новое просторное здание не когда-нибудь потом, в дальней перспективе, не через несколько лет, а уже в этом учебном году», – отметил Сергей Ерёмин.

Также глава города и депутаты проинспектировали строительство детского сада на 270 мест на улице 8 Марта, там же на стройплощадке обсудили перспективы строительства на ул. Омская новой школы на 1100 учащихся.

Строительство социальных объектов на улицах 8 Марта и Омская стало возможным благодаря успешным переговорам губернатора Красноярского края Александра Усса с руководством Министерства обороны Российской Федерации о передаче большого земельного участка в муниципалитет.

Проектная документация строительства школы направлена на государственную экспертизу.

«Земельный участок на территории бывшей войсковой части позволяет разместить здесь не просто один детсад, школу, а целый социальный городок. Конечно, в одиночку город Красноярск не справится, нужна помощь краевых властей. Детский сад будет сдан уже в этом году. В следующем году будем прилагать все усилия, чтобы началось возведение школы. Также должна быть грамотно выстроена пешеходная и транспортная логистика вокруг школы и сада, должно быть организовано безопасное транспортное сообщение в направлении улицы Калинина через железнодорожные пути. Для этого нужно возвести надземный пешеходный переход», – отметил депутат Законодательного собрания Красноярского края Виталий Дроздов.

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