Российские металлурги в поисках сверхприбыли

Финансовая нагрузка в металлургическом секторе растёт с огромной скоростью: с 1 августа ввели экспортные пошлины на продукцию металлургов, через полгода повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний.

Металлурги вкладывают средства в развитие инфраструктуры в регионах, помогают врачам в условиях пандемии, делают свои производства более экологичными и это несмотря на дополнительную нагрузку.

«Эксперт» разобрался, смогут ли компании и в дальнейшем быть социально ответственными, если налогов станет больше.

В геометрической прогрессии

Андрей Белоусов, первый вице-премьер заявил, что металлурги «нахлобучили государство» на 100 млрд рублей. Как раз после этого и возник вопрос о дополнительной финансовой нагрузке на металлургический сектор. В короткие сроки приняли решение временно повысить экспортную пошлину на металл, за счёт этого в планах собрать 160 млрд рублей.

Кстати, ещё в 2018 году Белоусов, тогда ещё в статусе помощника президента, предложил изъять 500 млрд рублей сверхприбыли у 14 предприятий, и потратить их на финансирование майских указов президента. Девять публичных компаний из «списка Белоусова» на следующий день потеряли в стоимости 400 млрд рублей (почти столько же, сколько от них хотели получить в Кремле). В тот период бизнес смог урегулировать вопрос в обмен на договорённости активнее инвестировать в инфраструктуру.

К слову сказать, свои условия бизнес выполнил и продолжает в этом направлении работать. К примеру, «Северсталь» создаёт инфраструктуру для детей с особенностями развития, поддерживает региональные музеи и театры, проводит образовательные лекции. «Новатэк» занимается экологичной утилизацией отходов, инвестирует в ремонт социальных учреждений в регионах, помогает малообеспеченным семьям. Компания En+ Group учреждает стипендии для студентов, строит спортивные площадки и детские сады в регионах присутствия, планирует перевод головного офиса в Иркутск, это привлечёт в город высокопрофессиональных специалистов и будет способствовать развитию инфраструктуры Иркутска. Новые пошлины были введены, несмотря на все усилия бизнеса.

В «Северстали» оценили расходы компании на выплату этих налогов в 200-250 млн долларов. Повышенный для металлургов налог на добычу полезных ископаемых тоже отнимет весомую часть от чистой прибыли «Северстали» (около 87,5 млн долларов). При этом в прошлом году налог обошёлся в 3,5 раза дешевле. «ВТБ» посчитал, что при текущих ценах на металлы НДПИ для сырьевых компаний повысится еще на 50 %. Вместо поддержки стратегически важных предприятий, которые инвестировали собственные средства в поддержку медицины в регионах, не останавливали производство во время пандемии коронавируса, сохраняли рабочие места для тысяч россиян, компании получили новый вызов.

По мнению Михаила Беспалова, аналитика КСП Капитал, новые пошлины могут снизить социальную активность бизнеса.

— Ведение бизнеса — это всегда определённые риски, поэтому введение новых налогов со стороны государства каждый раз, когда ситуация для определённой группы предприятий позволяет им получить дополнительную прибыль, на мой взгляд, — это неверная стратегия, — подчеркнул он.

Андрей Тенишев, заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС и начальник управления по борьбе с картелями ФАС РФ в 2013-2021 годах считает, что введение экспортных пошлин возможно приведёт к снижению доходов металлургических компаний и уменьшению налогов на прибыль в бюджеты различных уровней примерно на 58-71 млрд рублей.

— Несомненно, увеличение экспортных пошлин снизит конкурентоспособность наших металлургов на внешних рынках, ведь практически вся отрасль экспортноориентрованная, — уверен он.

Легко ли металлургам на Руси

Как известно, становление российского металлургического сектора проходило в непростые времена, ведь после распада СССР многие предприятия находились в упадке. Даже не будем говорить о модернизации производства в то время, требовался элементарный ремонт зданий предприятий. Без расчёта на государственную поддержку, всю нагрузку взял на себя бизнес. Нужно было в короткие сроки найти квалифицированные кадры, ведь инженеры и рабочие уходили из промышленности в коммерческую сферу. Металлурги также столкнулись с решением этой задачи.

Основатель En+ Group и «Русала» Олег Дерипаска

Наглядно можно увидеть это на примере алюминиевой отрасли. В 2000 году главные алюминиевые активы России объединились в компанию «Русский алюминий» («Русал»), а в 2007 году слились в одну компанию активы «Русского алюминия», «Сибирско-Уральской алюминиевой компании» и швейцарского сырьевого трейдера Glencore. Олег Дерипаска, основатель En+ Group и «Русала» прекрасно понимал, что для управления бизнесом таких компаний нужны люди с пониманием как устроены рынки. Объединение происходило во всех направлениях металлургии. К 2006 году чёрная металлургия была консолидирована между компаниями ММК, «Металлоинвест», «Северсталь», «ЕвразГрупп», НЛМК, и «Мечел».

В 2008 году по металлургическому сектору ударил экономический кризис. Сократила производство на 25-30 % «Северсталь», Владимир Лисин, собственник Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) потерял тогда 14 млрд долларов, снизил производство на 15 % и сократил сотрудников Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), «Русал» получил чистый убыток 5,98 млрд долларов. Смогли компании реструктурировать долги только в конце 2009 года. Как раз период с 2009 по 2014 гг. для металлургов можно считать наиболее продуктивным в части модернизации и налаживания современного производства.

Полной модернизации российских промышленных активов помешали санкции — под ограничения попали десятки российских компаний. Весной 2018 года под санкции попали: «Газпром бурение» и группы NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания «Ладога менеджмент» Кирилла Шамалова, «Русал» и En+ Group Олега Дерипаски, ГК «Ренова» Виктора Вексельберга и другие. Ввели тогда персональные санкции против: Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Кирилла Шамалова, Сулеймана Керимова, Андрея Скоча, Виктора Вексельберга, Владимира Богданова и других российских бизнесменов и политиков. Все активы предприятий в США были заморожены, а американским гражданам было запрещено ведение любого бизнеса с этими компаниями. На биржах резко упала стоимость акций компаний.

Олег Дерипаска — это единственный, кому удалось добиться снятия санкция с бизнеса за всю историю. Предпринимателя обвиняли, что он связан с Кремлем. Власти Америки для снятия санкций требовали от основателя En+ Group снизить долю владения акций и отказаться от управления в компаниях. Со стороны бизнеса все требования чиновников, на этот раз США, были выполнены, но Олег Дерипаска до сих пор не может вести бизнес на американском рынке в полной мере, ведь персональные санкции сняты так и не были.

Сверхприбыль Шредингера

Мир охватила пандемия covid – 19 — это новые вызовы российским металлургам в 2020 году. Работу в пандемию металлурги продолжили, при этом не останавливали производство не на один день. Сотрудников предприятий En+, «Северстали», ММК, НЛМК обеспечили средствами индивидуальной защиты, они получали медицинские консультации, были запущены программы по добровольной вакцинации. Компании передавали социальным и медицинским учреждениям оборудование, медикаменты, продукты. Всего En+ направила около 7 млрд рублей на борьбу с COVID-19, построила шесть медицинских центров в регионах присутствия. Многие компании показали стабильные финансовые результаты, неся такую большую социальную нагрузку. Эти финансовые результаты некоторым, видимо, показались слишком хорошими.

По мнению экспертов, дополнительная налоговая нагрузка замедлит развитие инфраструктуры в регионах.

— У компаний снижаются стимулы для инвестирования в развитие бизнеса, потому что апсайд потенциал для доходов ограничен за счёт постоянно меняющихся правил, в то время как потери бизнеса при неблагоприятной конъюнктуре никто компенсировать не собирается, — отметил аналитик Михаил Беспалов.

Эксперт Андрей Тенишев считает, что налоги только на время решат проблемы с дополнительными доходами в бюджет страны. — В первую очередь, государству нужно отказаться от «продразверстки» и изъятия сверхдоходов. Необходимо думать не о решении сиюминутных проблем, а совместно с бизнесом разработать программы модернизации отрасли и законодательно обязать компании вкладывать сверхприбыли в развитие. Поддержка бизнеса в конкуренции на глобальных рынках, в средне-и долгосрочной перспективе, даст свои плоды, включая увеличение налоговых платежей, — подытожил он в беседе с «Экспертом».

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