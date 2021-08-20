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Красноярские молодожены собрали более миллиона лайков

Главная Общество
Красноярск
14:33 20 Августа 2021
общество, свадьба, красноярск, футбол
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Крупнейшее футбольное сообщество 433 (более 40 миллионов подписчиков) разместило фотографию молодой красноярской семьи. Дело в том, что Анна и Станислав Меркис во время свадебной фотосессии надели на свои свадебные наряды футболки Лионеля Месси в составе двух его клубов – «ПСЖ» и «Барселоны», чем вызвали ажиотаж к своему событию. Менее чем за сутки публикация набрала более 1 100 000 лайков и 4 500 комментариев.

Анна Меркис в беседе с журналистом Sibnovosi рассказала, что они с мужем даже не предполагали, что публикация станет такой популярной:

- Это невероятно! До сих пор пишут друзья из разных стран, поздравляют со свадьбой и таким хайповым событием. У Стаса и у меня пришло несколько тысяч новых подписчиков и лайков, было много смешных комментариев, типа "как за него можно было выйти", "что вы устроили", - смеется Анна.

Жених Станислав Меркис ранее работал пресс-атташе футбольного «Енисея», руководил медиа ростовского СКА, занимался соцсетями ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге, а сейчас работает в медиакоманде сборной России по футболу и РФС.

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