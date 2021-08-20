Результаты En+ Group за шесть месяцев оказались ниже ожиданий

За шесть месяцев 2021 года En+ Group продемонстрировала рост в металлургическом и в энергетическом сегментах. Увеличилась на 15,3% выработка электроэнергии на ГЭС. Производство алюминия — 1,9 млн тонн, как и в прошлом году. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то продажи алюминия выросли на 5,8 %, сообщили в «Эксперт» (ссылка на источник)

Достичь результатов во многом удалось благодаря принципам, которые определил основатель En+ Олег Дерипаска. В 2015 году в своём Instagram-аккаунте он отмечал:

— Уверен, что бизнес должен одним из первых реагировать на изменение среды: технологизация промышленных производств, повышение энергоэффективности, инвестиции в IT, телекоммуникационные проекты и навигационные системы, ресурсосбережение и внедрение перспективных энергоносителей.

Несмотря на растущую выручку En+ Group (до 6 506 млн долларов США), результаты оказались хуже прогнозов аналитиков. Консенсус-прогноз ожидал её роста до 6 611 млн долларов, то есть результат оказался на 1,6 % ниже прогнозируемого. EBITDA компании оказалась на 3 % ниже прогнозов аналитиков.

Хуже ожиданий оказался рост по выручке энергетического сегмента, который составил всего 6,9 % год к году в связи с динамикой курса рубля и снижением цены на электроэнергию, отмечают аналитики.

При этом, капитальные затраты группы выросли год к году на 41 % — выше прогнозов аналитиков.

Исполнительный председатель Совета директоров En+ Group Лорд Баркер назвал результаты «стабильными».

Алюминиевый передел

Объём производства алюминия, можно сказать, не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (1 868 тыс тонн). При этом за счёт ранее накопленных запасов металла реализация выросла на 5,8 % — 2 000 тыс тонн.

Вырос до 1 010 тыс тонн объём реализации продуктов с добавленной стоимостью, а их доля в объёме продаж алюминия возросла до 50 % по сравнению с 42 % (1 полугодие 2020 года).

Основной рынок сбыта продукции En+ Group, по-прежнему, — Европейское направление, при этом его доля снизилась до 41 %, доля Азии выросла до 26 %. Был сдвиг продаж в сторону России и стран СНГ (доля выросла до 25 %).

— В первом полугодии компания En+ Group вновь смогла продемонстрировать хорошую динамику роста в обоих сегментах и это несмотря на то, что ситуация с пандемией остается напряжённой в регионах нашего присутствия, — прокомментировал Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group. — Мы наблюдаем высокий спрос в металлургическом сегменте, это должно положительно сказаться на наших финансовых результатах благодаря значительному увеличению цены реализации.

Он также уделил внимание временным экспортным пошлинам, которые утвердили в правительстве России и будут действовать до 31 декабря 2021 года. Их размер будет складываться из базовой ставки (15 %) и дополнительного коэффициента (для алюминия — 254 долл. США за тонну). По мнению Владимира Кирюхина, влияние пошлин на финансовые результаты компании будут заметны уже во втором полугодии.

Зелёная энергия

Заметный рост в первом полугодии показал и энергетический сегмент En+. Электростанции выработали 44,0 млрд кВтч электроэнергии — рост пришёлся на «зелёную» энергетику: выработка ГЭС составила 36,9 млрд кВтч (рост на 15,3 % год к году).

— Энергетический сегмент увеличил генерацию, при этом выработка электроэнергии на ГЭС увеличилась на 15 %, чему способствовали рост запасов гидроресурсов и повышение эффективности в результате реализации нашей программы «Новая энергия», — сообщил генеральный директор En+ Group.

«Новая энергия» – долгосрочный и обширный план модернизации ГЭС Ангаро-Енисейского каскада. К ним относятся Иркутская, Красноярская, Братская и Усть-Илимская ГЭС. За полгода их модернизация обеспечила рост выработки дополнительных 936,3 млн кВтч. Одна из задач программы — снижение воздействия на климат путём предотвращения выбросов парниковых газов тепловой и электрической генерацией на ТЭC. Удалось предотвратить 1 085 тыс тонн CO2.

— Важным фактором, который в дальнейшем окажет влияние на отрасль, стали европейские законодательные инициативы. Так, 14 июля 2021 года Еврокомиссия официально представила экологический план EU Green Deal, который предполагает к 2030 году снижение выбросов парниковых газов на 55 % к уровню 1990 года, введение трансграничного углеродного налога (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) на импорт в страны ЕС алюминия, удобрений, электроэнергии, стали и цемента. Мы строго придерживаемся нашей стратегии снижения выбросов парниковых газов и позитивно оцениваем эти инициативы. При разумном сбалансированном подходе новое «зелёное» законодательство действительно сможет мотивировать промышленные и добывающие компании больше инвестировать в модернизацию и развитие технологий. En+ Group готова использовать все возможности, которые открывает «зелёная» экономика», — отметил Владимир Кирюхин.

Фото: © Павел Львов / РИА Новости