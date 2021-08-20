Более четырёх тысяч наблюдателей будут следить за ходом голосования в Красноярском крае

В Общественной палате Красноярского края идёт подготовка к Единому дню голосования. Подготовлены более четырёх тысяч наблюдателей, заключены соглашения с 51 некоммерческой организацией и 8 партиями. Об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края.

— Обучение наблюдателей продолжается. Им разъясняют этапы избирательного процесса, особенности процедур голосования. Совместно с НКО и политическими партиями обсуждаем вопросы информирования и агитации граждан, правовое и этическое поведение участников электорального процесса, — рассказали в Общественной палате края.

— Наши преподаватели и эксперты дали все необходимые знания для того, чтобы не допустить фальсификаций и предотвратить нарушения. Мы считаем, что наблюдатели готовы к контролю за выборами, — отметила председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Наталья Грушевская.

Также в Общественной палате создаётся центр видеонаблюдения.

— Мы договорились с Ростелекомом об установке видеопанелей и создании рабочих мест для наблюдения. Стараемся создать возможности видеонаблюдения для всех участников избирательного процесса, — подчеркнула Елена Рахимова, руководитель аппарата Общественной палаты края.

По мнению Эвелины Павельевой, эксперту Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», члену Общественного штаба по наблюдению, честность и прозрачность сентябрьских выборов обеспечат общественное наблюдение на всех участках региона, видеонаблюдение в Общественной палате Красноярского края, работа независимых экспертов на всех этапах электорального процесса.

Фото: belta.by