В Красноярском крае спасатели достали из воды тела двух мужчин

В Красноярском крае специалисты КГКУ «Спасатель» извлекли из воды тела двух неизвестных мужчин. Первый труп нашли в реке Кан возле деревни Подояйск, а второй достали из Енисея в районе дома № 74 на Давыдова. Сейчас тела передали полицейским, которые установят из личности.

В Минусинске продолжают искать мужчину, утонувшего в реке Казыр Курагинского района. 18 августа спасатели обследовали 40 км акватории в районе порога «Щеки» Курагинского района, но ничего не нашли.

Спасатели призывают соблюдать меры безопасности при купании или во время рыбалки – не выходить на воду в нетрезвом состоянии и адекватно рассчитывать собственные силы и возможности.

Фото: КГКУ «Спасатель»