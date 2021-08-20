В магазинах Железнодорожного района проверили соблюдение масочного режима

Каждый день в Красноярске проходят рейды по соблюдению масочного режима и других необходимых мер.

Очередная проверка прошла по торговым точкам Железнодорожного района. За два часа участники рейда: сотрудники районной администрации и сотрудники отдела полиции обошли около 20-ти различных магазинов.

Продавцы и покупатели соблюдают масочный режим, обрабатывают руки, сообщается на сайте администрации города Красноярск. Технический персонал моет полы, протирает дезрастворами поверхности и проветривает помещения.

За две недели в районе проверили 336 предприятий торговли, 19 объектов общественного питания, 30 остановочных пунктов. В 18 объектах торговли, трёх объектах общественного питания и 16 остановках были выявлены замечания.

Во время проверки полицией было составлено 16 протоколов на физических лиц по статье 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения», а также проведено 54 профилактические беседы.